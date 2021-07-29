Москва, 29 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Исландии по футболу Арнор Сигудрссон в ближайшее время перейдет в «Венецию». Футболист уже прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщило издание Eurostavka.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Герасимов против Сигурдссона

Также сообщается, что «Венеция» возьмет исландского футболиста в годичную аренду без права выкупа.

В прошедшем сезоне Арнор Сигурдссон принял участие в 31-м матче за ЦСКА во всех турнирах, в котором отметился лишь двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Регресс нападающего стал одной из причин непопадания «красно-синих» в еврокубки.

Арнор Сигурдссон перешел в ЦСКА 31 августа 2018 года из шведского «Норчеппинга». Руководство «армейцев» заплатило за трансфер футболиста 4 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 4,5 миллиона евро.