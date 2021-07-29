Бишкек, 29 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Парламент Киргизии сегодня, 29 июля, принял инициированный министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым проект закона о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике на шесть месяцев, передает «24.kg».

Киргизский сом

Депутаты большинством голосов (за — 81, против — два) поддержали предоставление кабинету министров права вводить ЧС в экономике в ряде особых случаев:

если по сравнению предыдущим годом цены выросли более чем на 3,5%

если размер внешнего долга увеличился более чем на 10%

если за три месяца экономические составляющие ВВП сократились более чем на 10%

если за три месяца внешнеторговый оборот значительно снизился

если за три месяца сбор налогов упал на 10%

если за три месяца поступление инвестиций снизилось, и отток капитала возрос на 20%

Читайте также: За полгода экономика Киргизии просела на 1,7%, а инфляция выросла на 7,3%