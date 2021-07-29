Москва, 29 июля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала недавнее интервью коллеги по телепроекту «Дом-2» Ольги Орловой. Она опубликовала пост в историях своего Instagram-аккаунта, подтверждая слова ведущей.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

Ксения Бородина согласилась с высказыванием Орловой, что Ольга Бузова покинула проект «Дом-2» за несколько часов до выхода в эфир. «Я узнала об уходе Бузовой в 13.00, а в 20.00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе», — объяснила она, приложив скриншот переписки с Бузовой.

Бородина также добавила, что ей надоела «вечная ложь» со стороны бывшей коллеги. Ещё один ведущий шоу Влад Кадони согласился с её словами.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из последних интервью Ольга Орлова рассказала о «некрасивом» поступке со стороны Ольги Бузовой. По её словам, певица ушла из проекта «Дом-2» за несколько часов до выхода в эфир, чем подставила продюсеров.