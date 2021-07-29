Кэри, США, 29 июля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В популярной «королевской битве» Fortnite пройдёт новое тематическое событие под названием «Разлом-тур». Об этом 29 июля сообщается на официальном сайте проекта.

Ариана Гранде

Ивент пройдёт с 6 по 9 августа 2021 года. В рамках его проведения геймерам предстоит путешествовать по «музыкальным мирам» и принимать участие в концертах различных исполнителей.

Согласно сообщению нескольких инсайдеров, в рамках ивента в Fortnite должен пройти концерт певицы Арианы Гранде. Информация об этом была обнаружена в файлах игры.