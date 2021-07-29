Екатеринбург, 29 июля, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Московский юрист Елена Чекан обратилась в ФСБ и Следственный комитет с заявлением на главного врача больницы № 40 в Екатеринбурге Александра Прудкова. Об этом автор заявления сообщила журналистам.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

По мнению Чекан, врач совершил преступления: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ), а также «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» (ст. 136 УК РФ), передаёт портал «Е1».

До этого Прудков выступил с призывом к дискриминации жителей, не привитых от коронавируса. Врач предложил оказывать плановую медицинскую помощь только вакцинированным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.