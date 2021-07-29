Турин, Италия, 29 июля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. 31-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос может продолжить карьеру в Италии. На футболиста претендует туринский «Ювентус», руководство которого рассматривает Крооса как альтернативный вариант, если не удастся вернуть полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича. Об этом сообщил испанская газета Mundo Deportivo.

Steindy Тони Кроос

В прошедшем сезоне Тони Кроос принял участие в 28-ми матчах испанской Примеры, в которых отметился тремя забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Футболист стал третьим лучшим ассистентом внутреннего чемпионата после Яго Аспаса (13 ассистов) и Маркоса Льоренте (11 ассистов).

Текущее соглашение Крооса с мадридским «Реалом» рассчитано до конца сезона 2022/23. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 31-летнего немца в 40 миллионов евро.