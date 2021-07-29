Киев, 29 июля, 2021, 18:50 — ИА Регнум. В работе саммита так называемой «Крымской платформы» примут участие около 180 экспертов. Об этом заявил 29 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«У нас есть уже почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран. И эти цифры будут расти», — сказал он.

Кулеба добавил, что «высокий интерес» к «Крымской платформе» свидетельствует о вероятной эффективности данного начинания.

Отметим, ранее журналист Валерий Калныш сообщил о том, что саммит «Крымской платформы» в Киеве может посетить президент Латвии Эгилс Левитс.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что «Крымская платформа» превратит Крым в «неподъёмный груз» для России.