Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 29 июля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Милорад Додик готов подать в отставку на должность члена президиума Боснии и Герцеговины, но при этом требует, чтобы на его место не назначался новый представитель сербского народа. Об этом Додик заявил журналистам 29 июля в Баня-Луке.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Додик добавил, что это он уже предлагал лидерам парламентских партий Республики Сербской, который прошел 26 июля.

«Я повторю это предложение 30 июля», — передает телеканал РТРС слова Милорада Додика.

Представитель сербов в президиуме БиГ отметил, что 30 июля состоится очень важное заседание Народной скупщины (парламента) Республики Сербской, которое должно продемонстрировать национальное единство.

Напомним, что очередной политический кризис в Боснии и Герцеговине начался после решения верховного представителя по БиГ Валентина Инцко ввести в законодательство страны уголовную ответственность за отрицание «геноцида» в Сребренице. После этого решения политические представители Республики Сербской начали бойкот институтов власти Боснии и Герцеговины.