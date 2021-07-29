Лондон, 29 июля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Производство кинокомикса «Флэш» приостановили из-за инцидента на съёмочной площадке. Об этом 29 июля сообщает портал Glasgow Live.

Comics.org Обложка комикса «Бэтмен: Убийственная шутка». 1988

По словам очевидцев, оператор, который снимал сцену с Бэтменом, столкнулся с дублёром и попал под бэтцикл (мотоцикл Бэтмена). По имеющейся информации, члену съёмочной группы потребовалась скорая медицинская помощь, в результате он был госпитализирован, подробностей о его состоянии пока нет.

Напомним, премьера фильма «Флэш» состоится 3 ноября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в этой картине к роли Бэтмена вернутся Майкл Китон и Бен Аффлек.