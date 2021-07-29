Москва, 29 июля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Приднестровье оказалось в тяжёлом положении — как с точки зрения демографии, так и с точки зрения экономических перспектив. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил член экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Савельев на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Карта Приднестровья

«Мы видим, что чуть ли не в два раза, а может и реально больше чем в два раза сократилось население. Больше того, коэффициент рождаемости был в 1989 году 1,2 — немного, но сейчас он 0,6. Это демографическая катастрофа», — заявил Савельев.

По его словам, точно так же обстоят дела с экономикой.

«Дальнейшая депрессия будет происходить совершенно неизбежно. Сейчас мы знаем, что будет запуск «Северного потока». Уже есть договорённость о том, что румынский транзит закончен», — подчеркнул Савельев.

«Что будет с металлургическим заводом, который основной экспортёр? Задушат экономически всё. Хорошо, если будет добрая воля со стороны Болгарии или со стороны Украины. А если её не будет? Она пока не просматривается», — указал он.