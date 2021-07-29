Тюмень, 29 июля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Тюмени 56-летнюю местную жительницу ждёт суд за убийство её сестры. Расследование дела завершено, сообщает областное управление СКР.

Damien Thorne Нож в крови

По данным следствия, 22 июня в своей квартире гражданка распивала алкоголь вместе со своей 48-летней сестрой. В результате между ними возник конфликт. Старшая нанесла младшей один удар ножом в грудь. Пострадавшая скончалась на месте.

Сейчас дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. А затем материалы могут передать в суд.