Вологда, 29 июля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решил пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в ходе прямой линии «Вконтаткте».

Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov Олег Кувшинников сделал прививку от COVID-19

"ВОЗ и Минздрав РФ рекомендуют пройти повторную вакцинацию тем, кто переболел или сделал прививку от коронавируса полгода назад. Я решил ревакцинироваться. Запишусь на прививку через портал Госуслуг. Как только сделаю, обязательно сообщу вам в социальных сетях», — заявил Кувшинников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Олег Кувшинниковпрошел вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года.