Москва, 29 июля, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Певица и телеведущая Ольга Бузова приобрела колье стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом 29 июля пишет издание Lenta.ru.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

По данным издания, артистка купила колье с перламутровыми цветками клевера бренда Van Cleef & Arpels. «Поздравила себя с окончанием съемок», — сообщила певица, имея в виду съёмки в реалити-шоу «Звёзды в Африке».

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Бузова стала ведущей проекта «Звёзды в Африке» на телеканале ТНТ. Дата выхода шоу на телеэкраны пока неизвестна.