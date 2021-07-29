Москва, 29 июля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) назвала свои самые любимые книги. Об этом 29 июля пишет издание Elle Girl.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

По словам Зотеевой, она является поклонницей серии книг «Сумерки» Стефани Майер. «У меня есть четыре любимых книги. Я всего прочитала четыре книги в жизни. Это все части «Сумерек», — поделилась блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Инстасамка обрела популярность благодаря своему эпатажному поведению. Блогер несколько раз становилась инициатором скандалов в интернете.