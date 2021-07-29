Петрозаводск, 29 июля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. На территории Республики Карелия в настоящее время действуют 26 очагов природных пожаров на общей площади 15 677,7 га. В Лахденпохском районе пожарные не допустили распространения огня на скит Сергия Валаамского. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.

ГУ МЧС по Карелии. Лесной пожар тушат в Карелии.

В настоящий момент пожарные МЧС России проводят работы по тушению и проливке кромки лесного пожара на наиболее сложных участках. Продолжает работать аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России в количестве 100 человек.

«В пятикилометровой зоне от населенных пунктов Суоярвский, Сегежский и Олонецкий все очаги природных пожаров локализованы», — рассказали в ведомстве.

На острове Путсаари Лахденпохского района республики Карелия пожарные не допустили распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки. Пожар в этом месте локализован.

К тушению привлечено порядка 60 пожарных, два катера, 7 мотопомп, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Авиацией произведено 82 сброса воды общей массой 246 тонн.