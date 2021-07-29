Сыктывкар, 29 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались десять человек с диагнозом «COVID-19», всего жертвой инфекции стали 1198 жителей республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 28 июля в республике было выявлено 277 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре и Ухте. Под медицинским наблюдением находятся 5186 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми вакцинацию от COVID-19 завершили 140 650 человек, это 39% от плана.