Челябинск, 29 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Челябинской области девочек 11 и 16 лет высадили из электрички на безлюдной станции Ванюши. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричка

По данным Уральской транспортной прокуратуры, детей высадил контролёр из электропоезда Шумиха — Челябинск-Главный. Поводом стало отсутствие у них наличных денег для оплаты проезда. Принимать банковскую карту у них отказались. В итоге им пришлось самостоятельно добираться до станции Чурилово.

Прокуратура ведёт проверку соблюдения прав несовершеннолетних. По её результатам предстоит принять меры прокурорского реагирования.