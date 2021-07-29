Москва, 29 июля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Певица Клава Кока представила композицию под названием «Точка». О выходе песни она сообщила в своём Instagram-аккаунте 29 июля.

Пресс-служба фестиваля Клава Кока и Марк Безроднов

https://www.instagram.com/p/CR4qdq-oYh9/

«Там очень личное», — написала о сингле певица. Подписчики артистки считают, что Клава Кока посвятила песню блогеру Дмитрию Гордею.

«Песня просвещённая Диме Гордею!» — пишет пользователь kamaroh.

«Вернись к Гордею, он хороший парень», — прокомментировал aleksey_kozelsky.

«Для блогера новый контент, для певицы новый хит», — отметил пользователь ultra.chel.

ИА REGNUM напоминает, что Клава Кока и Дмитрий Гордей в течение двух лет скрывали свой роман. В начале июля 2021 года блогер опубликовал совместные кадры с певицей и сообщил, что они расстались.