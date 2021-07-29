Таруса, Калужская область, 29 июля, 2021, 20:29 — ИА Регнум. В Тарусе 52-летний водитель мусоровоза осуждён за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Мусоровоз

Судебным следствием установлено, что подсудимый, двигаясь на автомобиле МК-4546−08 (мусоровоз), осуществлял движение задним ходом к мусорным контейнерам, чтобы в дальнейшем приступить к выполнению работ по погрузке мусора. Сотрудник организации по вывозу мусора находился на улице и помогал водителю правильно расположить автомобиль. В процессе движения подсудимый, не убедившись, что его маневр безопасен, продолжил двигаться к мусорным контейнерам и допустил наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.