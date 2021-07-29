В парламенте Киргизии предлагают увеличить пенсионный возраст военных
Бишкек, 29 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии обсудили инициированный вице-спикером Нурбеком Сыдыгалиевым проект закона об увеличении на два года возраста выхода на пенсию кадровых военных.
Mil.gov.kg
Киргизские военнослужащие
По его словам, возрастной ценз пребывания на военной службе следует поднять с 43 до 45 лет.
В ответ на это заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев заявил, что военное ведомство выступает против такой инициативы, поскольку в случае его принятия «возникнет риск того, что пожилые офицеры будут долго сидеть на своих должностях, из-за чего у молодых военных не будет карьерного роста».
«Это может привести к оттоку молодых профессиональных кадров», — подчеркнул он.