Бишкек, 29 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии обсудили инициированный вице-спикером Нурбеком Сыдыгалиевым проект закона об увеличении на два года возраста выхода на пенсию кадровых военных.

Mil.gov.kg Киргизские военнослужащие

По его словам, возрастной ценз пребывания на военной службе следует поднять с 43 до 45 лет.

В ответ на это заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев заявил, что военное ведомство выступает против такой инициативы, поскольку в случае его принятия «возникнет риск того, что пожилые офицеры будут долго сидеть на своих должностях, из-за чего у молодых военных не будет карьерного роста».

«Это может привести к оттоку молодых профессиональных кадров», — подчеркнул он.