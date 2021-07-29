Вашингтон, 29 июля, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Поздравления с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с МКС, которая проведена сегодня, 29 июля, поступили в адрес российских коллег от NASA.

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Так, помощник директора Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства Роберт Кабана заявил журналистам:

«Хочу поздравить наших российских партнёров с успешной стыковкой их модуля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стыковка «Науки» к надирному узлу модуля «Звезда» МКС произошла 29 июля в автоматическом режиме. «Наука» была выведена на орбиту земли вечером 21 июля ракетой-носителем «Протон-М».