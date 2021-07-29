Нижнекамск, Татарстан, 29 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. При таможенном контроле багажа в международном аэропорту Нижнекамска таможенники обнаружили у семейной пары 27 литров незадекларированного алкоголя, который они пытались ввезти из Испании, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Ctu.customs.ru На таможне

У правонарушителей был изъят превышавший установленную законом норму 21 литр алкогольных напитков, а в отношении главы семейства возбудили два административных дела — за недекларирование и за несоблюдение запретов и ограничений.

С начала текущего года за превышение допустимых норм ввоза алкогольной продукции таможенники возбудили 79 административных дел. Изъят 241 литр алкоголя. Незаконные литры до решения суда помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможни. В межрегиональное управление федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу с 1 января 2021 года передано 102 литра.

Беспошлинно разрешено ввозить три литра алкогольных напитков, в том числе пиво в расчёте на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При превышении указанной нормы необходимо заплатить 10 евро за каждый литр сверх беспошлинных трёх. Максимально физическому лицу разрешен ввоз пять литров спиртосодержащей продукции. При ввозе более пяти литров действует порядок, установленный для юрлиц, уточнила пресс-служба таможни РТ.

ИА REGNUM напоминает, осенью 2020 года в аэропорту сотрудники таможенного поста в ходе контроля авиарейса Казань-Анталья в багаже жительницы республики Татарии обнаружили «шкуру медведя с головой и четырьмя лапами».

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