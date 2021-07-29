Киев, 29 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Средняя зарплата на Украине по итогам июня 2021 года составила 14 тыс. 313 грн или почти $533. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 июля на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«Госстат обновил статистику по средней заработной плате в стране. Она составила 14 тыс. 313 грн, и это рекордный уровень за всё время. Это больше $500», — сказал он.

Чиновник добавил, что власти Украины будут и дальше работать над повышением средней зарплаты, стремясь довести её до среднеевропейских значений.

Напомним, ранее стало известно, что зарплата самого Шмыгаля за июнь составила 55,1 тыс. гривен или около $2 тыс.