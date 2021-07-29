Киев, 29 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. На борту кипрского судна Lem Geranium, которое находилось в территориальных водах Пакистана, умер гражданин Украины. Об этом заявил морской юрист Николай Гольбин 29 июля в комментарии информационному агентству «УНИАН».

Порт

По его словам, умерший был электромехаником.

«Мужчина из Одессы, его возраст — более 50 лет… Вероятно — естественные причины смерти. Учитывая характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане, могу сказать, что не каждое сердце способно выдержать такие стрессы», — рассказал юрист.

Напомним, ранее Гольбин сообщил о смерти 65-летнего украинского моряка у берегов Египта.