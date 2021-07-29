Красноярск, 29 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Иск на сумму 58,65 млрд рублей подало Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», сообщили в пресс-службе ведомства.

Загрязнение

Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края в связи с тем, что из-за деятельности структуры «Норникеля» произошла массовая гибель рыбы — на сумму 3,6 млрд рублей, кроме того, свыше 55 млрд рублей составляют затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов.

«В натуральном выражении размер вреда от разлива дизтоплива в соответствии с методикой оценен в объёме 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов, — говорится в сообщении Росрыболовства. — Исходя из этого показателя прямой ущерб составляет 3,6 млрд рублей, а с учётом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство) — 58,65 млрд рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария, в результате которой произошла масштабная утечка нефтепродуктов в водные ресурсы в Красноярском крае, произошла 29 мая 2020 г.