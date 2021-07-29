Курган, 29 июля, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Курганской области на 29 июля зафиксировано уже 25 637 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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За последние сутки в регионе выявили ещё 131 новый случай COVID-19. Из них 43 — в Кургане.

Также новые случаи есть в Шадринске и ряде других муниципалитетов Зауралья.