В Нижегородской области количество бешеных животных выросло в два раза
Нижний Новгород, 29 июля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Жителей Нижегородской области стали чаще кусать дикие животные. В этом году пострадавших 419 человек. Это в 4,5 раза больше, чем в аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора 29 июля.
По данным ведомства, за шесть месяцев 2021 года уже выявлен 21 случай заболевания бешенством среди животных. Для сравнения — за весь 2019 год зарегистрировано 17 случаев, а за весь 2020 год — 22 случая.
«52% от общего количества заболевших животных — это лисы, в 33% — собаки, в 10% — кошки, а в 5% — сельскохозяйственные животные», — цитирует Роспотребнадзор портал «В городе N».
В ведомстве уточняют, что «всего с начала текущего года за вакцинацией против бешенства в медучреждения обратилось 3649 человек, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2020 года».
»От укусов диких животных пострадало 419 человек, что в 4,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За последние 12 лет в Нижегородской области зарегистрировано только шесть случаев заболевания бешенством у людей: один — в 2003 году, два — в 2009 году, два — в 2010 году и один — в 2015 году».