Нижний Новгород, 29 июля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Жителей Нижегородской области стали чаще кусать дикие животные. В этом году пострадавших 419 человек. Это в 4,5 раза больше, чем в аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора 29 июля.

(сс) USFWS Pacific Southwest Region Лисы

По данным ведомства, за шесть месяцев 2021 года уже выявлен 21 случай заболевания бешенством среди животных. Для сравнения — за весь 2019 год зарегистрировано 17 случаев, а за весь 2020 год — 22 случая.

«52% от общего количества заболевших животных — это лисы, в 33% — собаки, в 10% — кошки, а в 5% — сельскохозяйственные животные», — цитирует Роспотребнадзор портал «В городе N».

В ведомстве уточняют, что «всего с начала текущего года за вакцинацией против бешенства в медучреждения обратилось 3649 человек, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2020 года».

»От укусов диких животных пострадало 419 человек, что в 4,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За последние 12 лет в Нижегородской области зарегистрировано только шесть случаев заболевания бешенством у людей: один — в 2003 году, два — в 2009 году, два — в 2010 году и один — в 2015 году».