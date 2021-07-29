Москва, 29 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Бразильский клуб «Гремио» согласовал с 26-летним фланговым нападающим московского «Спартака» Педро Рошей условия личного контракта. Об этом 29 июля сообщила журналистка Маури Дорнелес в своем Twitter-аккаунте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Педро Роша и Бранислав Иванович

Ранее стало известно, что 26-летний бразилец не попал в заявку «Спартака» на новый сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Также Роша не входит в планы нового главного тренера «красно-белых» Руи Витории.

За четыре сезона в составе «Спартака» Педро Роша принял участие лишь в двенадцати матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Педро Роша перешел в «Спартак» 31 августа 2017 года из «Гремио». Московский клуб заплатил за бразильца 12 миллионов евро. Текущее соглашение Роши с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.