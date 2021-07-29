Москва, 29 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» договорилось с 27-летним центральным защитником сборной России Георгием Джикией о сроках нового контракта. Об этом 29 июля сообщил агент футболиста Вадим Шпинев. Текущее соглашение Джикии с «красно-белыми» рассчитано до конца текущего сезона.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

В прошедшем сезоне Георгий Джикия принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, по итогам которого был признан одним из лучших защитников турнира. В составе сборной России на Чемпионате Европы 2020 футболист сыграл во всех трех матчах.

Ранее сообщалось, что французский центральный защитник московской команды Самуэль Жиго готов продлить контракт с клубом, если будет получать по новому контракту 3,5 миллиона евро за сезон.