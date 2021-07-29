Москва, 29 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня суд признал законными штрафы Facebook на 26 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент, передаёт 29 июля корреспондент .

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

Комментируя это судебное решение, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил:

«Россия не препятствует работе иностранного ИТ-бизнеса в своей юрисдикции, но должна следить за соблюдением своего законодательства всеми участниками рынка. В частности, это касается распространения деструктивного контента, опасного для россиян. Стоит напомнить, что Facebook (вместе с Twitter) возглавляет антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента. Поэтому попытки Facebook обжаловать решения суда за очевидные нарушения выглядит по меньшей мере странно. Государственное регулирование деятельности интернет-платформ необходимо. Интернет-платформы, крупные частные компании, ведомые собственными коммерческими интересами, не должны и не имеют право самостоятельно определять, что для общества хорошо, а что плохо, что норма, а что — нет. В цивилизованных демократических странах мандат на это есть только у государства.

Цифровые корпорации полагают, что их транснациональная структура даёт им право не соблюдать законы тех юрисдикций, где они работают (а следовательно, получают прибыль). Государство, кроме штрафов, в праве применять к нарушителям и другие, диверсифицированные меры, такие как замедление трафика. До тех пор, пока нарушения не будут устранены. Важно, что подобное ограничение деловой активности имеет мощный долгосрочный эффект. Не стоит забывать, что Facebook, равно как и другие ИТ-гиганты, является, в первую очередь, частной компанией, «заточенной» на зарабатывание денег. Более того, наивно думать, что Facebook и прочие онлайн-платформы преследуют какие-либо другие цели, кроме извлечения прибыли».