Казань, 29 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привились около 10 тыс. человек, сообщает республиканский минздрав.

Mil.ru Вакцинация

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По состоянию на 29 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошли 801 857 человек. За сутки привили 9430 жителей. Вторую дозу вакцины получили 578 905 человек.

По состоянию на 1 января 2021 года, численность населения республики составляет 3,894 млн человек, таким образом, полностью вакцинированы 14,87% жителей Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 29 июля лабораторно подтверждены 23 823 случая инфицирования коронавирусом.

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