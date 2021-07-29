Москва, , 17:28 — REGNUM Приднестровье продолжает оставаться дееспособным государством, несмотря на тяжёлые условия изоляции. Об этом 29 июля заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Модест Колеров Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Приднестровье находится в блокаде, в изоляции. При этом являет собой пример эффективного государственного выживания, поскольку между Приднестровьем и Молдавией нет непроходимой границы. Она вполне пересекаемая», — заявил Колеров.

«Можно прямо сказать, что Приднестровье выдержало конкурентную борьбу с постоянно находящейся в смуте Молдавией», — указал он.