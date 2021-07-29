Нижний Новгород, 29 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Количество укушенных клещами жителей Нижегородской области увеличилось до 8 054 человек, среди которых 1 881 ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора сегодня, 29 июля.

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Наиболее часто клещи нападают на нижегородцев в Городецком районе — там зафиксировано 754 случая укусов, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода — 711 случаев, на Бору — 421 случай и в Семеновском городском округе — 307 случаев.

Среди укушенных клещами жителей Нижегородской области зарегистрировано два случая клещевого энцефалита и 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.