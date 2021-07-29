Москва, 29 июля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Москве на базе ГКБ имени С. П. Боткина начал работу эндоскопический центр, сообщает 29 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Mos.ru Сергей Собянин

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве открываются два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в Боткинской, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова», — рассказал он.

По словам мэра, открытие центров «позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии». Он выразил надежду на увеличение количества своевременно поставленных диагнозов.