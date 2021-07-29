Бишкек, , 17:19 — REGNUM Законодательное собрание Киргизии приняло сразу во втором и третьем чтениях предложенный президентом Садыром Жапаровым проект закона «О выборах президента и депутатов республиканского парламента».

Зал заседаний Парламента Киргизии Kenesh.kg

Новая версия закона предусматривает избрание в парламент Киргизии 90 депутатов вместо нынешних 120 парламентариев — в том числе 54 депутатов от партий и 36 депутатов от одномандатных округов, порог для прохождения партий в парламент установлен на уровне 5% и региональный порог — 0,5%.

Также кандидатам в депутаты от одномандатных округов будет предоставлено право выдвигаться от любого района — вне зависимости от прописки, допускаться к выборам будут партии, зарегистрированные не менее чем за шесть месяцев до дня назначения выборов, вводится требование о наличии у кандидатов высшего образования и преференцированное голосование.

Помимо этого, лишатся права голоса избиратели, отбывающие наказание в тюрьме, количества агитаторов ограничат до 10 тысяч человек — для партий и до 500 человек — для кандидатов от одномандатных округов.

Отдельно прошло голосование по инициированной депутатом Аманкулом Токтомамбетовым поправке об изменении гендерной квоты на выборах в парламент Киргизии.

Несмотря на то, что женщины-депутаты призвали коллег проголосовать против этой инициативы, большинство парламентариев поддержали снижение гендерной квоты с 30% до 25%.

Теперь для вступления закона «О выборах президента и депутатов республиканского парламента» в силу необходимо, чтобы его подписал президент Киргизии Садыр Жапаров.