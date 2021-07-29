Две жительницы Подмосковья задержаны в Пензе с 90 свёртками наркотиков
Пенза, 29 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Пензенские полицейские изъяли у двух девушек 90 свертков с наркотическими средствами. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу, сообщает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.
Оперативники получили информацию, что две жительницы Московской области 1985 и 1988 годов рождения пребывают в Пензенскую область для оборудования тайников с наркотиками, а затем возвращаются в свой город. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых. При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты готовые к сбыту 90 свертков с наркотическим средством. Женщины дали признательные показания.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июля на железнодорожном переезде, расположенном на 699-м км перегона станция Арбеково — станция Пяша Куйбышевской железной дороги, выявлены два подозреваемых, которые днем в указанную дату разместили в «тайники-закладки» в лесном массиве на территории Пензенского района пять свертков с наркотическим средством общей массой 2,48 граммов.
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