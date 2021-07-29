Пенза, 29 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Пензенские полицейские изъяли у двух девушек 90 свертков с наркотическими средствами. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу, сообщает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.

Нет наркотикам!

Оперативники получили информацию, что две жительницы Московской области 1985 и 1988 годов рождения пребывают в Пензенскую область для оборудования тайников с наркотиками, а затем возвращаются в свой город. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых. При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты готовые к сбыту 90 свертков с наркотическим средством. Женщины дали признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июля на железнодорожном переезде, расположенном на 699-м км перегона станция Арбеково — станция Пяша Куйбышевской железной дороги, выявлены два подозреваемых, которые днем в указанную дату разместили в «тайники-закладки» в лесном массиве на территории Пензенского района пять свертков с наркотическим средством общей массой 2,48 граммов.

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