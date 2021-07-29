Калачевский район, Волгоградская область, 29 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В жестоком обращении со своей малолетней дочерью подозревается 29-летняя жительница Калачевского района Волгоградской области. Женщина избивала ребёнка, чтобы отомстить отцу девочки, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Пустые бутылки

Подозреваемая неоднократно в течение года попадала в поле зрения инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних. Женщина не работает, злоупотребляет спиртными напитками и ведёт аморальный образ жизни, не следит должным образом за своей дочерью.

В июне 2021 года мать в состоянии алкогольного опьянения перекрывала дыхательные пути и дважды ударила по лицу дочь, которой исполнился всего один год и четыре месяца. Она сняла на видео свои действия и отправила ролик отцу девочки. По её словам, так она хотела отомстить мужчине за то, что он оставил её с ребёнком.

Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности, теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело. В органы опеки направлен материал на лишении женщины родительских прав. Девочка сейчас находится со своим родным отцом.