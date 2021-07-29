Стокгольм, 29 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, агрегирующего и выпускающую все данные по распространению коронавируса и иммунизации от COVID-19 в стране, теперь каждый второй взрослый швед получил два компонента ковид-вакцины. Об этом 29 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Вакцина

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«Это просто потрясающе!» — радостно заявила в ходе пресс-конференции представитель Ассоциации органов муниципального и областного управления ЭммаСпак.

Половина всех взрослых жителей Швеции, чуть более 4 миллионов человек, теперь полностью считаются вакцинированными (50,3% населения страны).

Еще 2,2 миллиона человек получили только одну дозу вакцины. Общий охват иммунизацией от COVID-19 в Швеции составляет 77,7% населения.