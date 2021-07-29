29 июля 2021 | Время чтения 6 мин

В Сети обсудили заявление украинского политолога Елены Дьяченко о том, что вопрос объема транзита российского газа через Украину является политическим.

Мирослава Романенко, , 17:57 — REGNUM Вопрос объемов транзита российского газа через Украину является политическим. Об этом 28 июля в эфире телеканала «Наш» заявила украинский политолог Елена Дьяченко.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо признать реальность, посмотреть на нее открыто. Невозможно через какие-то третьи стороны добиться того, чтоб государство Российская Федерация, как мы его называем — государство-«агрессор», разорилась, обанкротилась и развалилась, но продолжала… поставлять газ, чтоб деньги за транзит шли в наш бюджет. Здесь нужно определиться, мы умные или красивые», — сказала Дьяченко.

Эксперт отметила, что страны Европы, потребляющие российский газ, заинтересованы, чтоб доставка топлива была дешевле. Также эксперт порекомендовала задуматься относительно консорциума украинской ГТС, пока «не поздно», и назвала вопрос транзита газа через Украину политическим.

«На входе мощность украинской ГТС 290 млрд кубометров, на выходе — 175. До 2024 года у нас по контракту 40… Потребление газа в Европе растет, потому что газ остается самым экологичным видом энергоресурсов… И поставлять больше Российская Федерация готова. Из этого вывод только один, объем транзита русского газа через Украину зависит исключительно от отношений с Российской Федерацией. Исключительно политический вопрос объемов транзита. Я напомню, что он уменьшился как раз из-за политических вопросов. Из-за того, что сначала, после первого майдана, оранжевая власть угрожала Европе и России перекрыть транзит. Потом, после второго майдана, такая же майданная власть в 2014 году точно так же угрожала Европе и России перекрыть транзит», — рассказала эксперт.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что скорее будет построен условный «Северный поток — 3», нежели будет консорциум относительно украинской ГТС. Кроме того, иные указали на то, что вопрос объемов — не только политической, но и экономический (цена транзита далеко не низкая). Были и те, кто в целом поддержал Дьяченко, но отметил, что поздновато был сделан вывод.

«Сколько можно говорить о «Северном потоке»? Достали уже, как все переживают, где будем воровать? Быстрее бы запустили этот газопровод», — отреагировала Anjelika.

«Украинцы ещё не докумекали, что идёт полная декоммунизация. Советская халява заканчивается», — пишет Rudolf G.

«Никакой прокачки через Украину, даёшь СП-3!» — добавил Андрей Б.

«Думать надо было раньше, когда средний палец России показывали», — отреагировала Алла М.

«Газпрому и ЕС проще СП-3 построить, чем с вами связываться», — пишет Nikolay S.

«Предложить сейчас консорциум? А зачем? Российский газ пойдет в Германию без всяких прокладок посередине, а Германия станет главным газовым хабом Европы. Кому нужен этот консорциум с убитой газотранспортной системой прошлого века?» — не понимает Ploykin.

«Такое только в Украине возможно, чтобы трубе пришла труба», — написал Георг М.

«Вопрос, а кому и зачем теперь нужен ваш консорциум? Его предлагали еще при Кучме. Поезд не то что ушел, его уже списали по сроку службы и пустили в утиль, а вы только определились, когда жареным запахло», — отметил Роман Д.

«Вот у них припекло, вот зрада зрадная! Все разговоры об СП-2. Воровали нагло, шантажировали и Россию и Европу, а теперь где ж мы будем харчеваться? Ну вы ж сами этого хотели — слезть с агрессивной газовой иглы, так что вопим?!» — спросила Елена Ю.

«Она сказала: «Выгодную нам». В этих словам очень показательна сущность сегодняшнего украинца. Они даже не знают такого простого и элементарного, что при любом заключении договора двух сторон, он должен быть взаимовыгодным. Выгодным для двух сторон», — отметила Марина К.

«Украина уже не сможет шантажировать Россию и Европу. Сейчас пытаются найти дурачков, кто заплатит за модернизацию трубы. Причем сами вкладывать средства в её модернизацию не желают», — добавил Александр Д.

«Умница, правильные слова говорит. Да вот только поздно. Мы со своей ГТС уже никому не нужны. Обидно, что мы повторили судьбу прибалтийских республик», — отреагировал Oleg N.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

«Господи, за что ты так наказал Украину? Здесь даже умные люди — глупые!.. Зачем Европе и России старая ржавая труба? Рыбы не берут за транзит денег, не воруют газ, и труба в море на 2 тыс. километров короче, чем украинская!» — написал Rara Avis.

«Украинские эксперты, вы в чувство придите… Фантазировать можно о чём угодно, — реальность гораздо печальнее. Никакого консорциума не будет. Он не нужен ни России, ни Германии. Зачем нужна ржавая труба, проходящая по вражеской территории, в содержание которой нужно вкладывать миллиарды, а потом ещё и платить за транзит. На эти деньги можно спокойно построить «Северный поток — 3» или «Турецкий поток — 2», или вон болгары давно просят вернуться к «Южному потоку». Притом все эти проекты по нейтральным водам, а не по вражеской территории и не требуют оплаты транзита. Ну, объясните себе, кому в таких условиях сдался ваш консорциум? Если только в бреднях украинских «экспертов», — пишет Николай Л.

«Объём транзита зависит от состояния ГТС Украины. Новая ГТС была способна передать весь объём. А нынешняя? У неё трубы не разворотит от давления? Может, поэтому и передают 40, а не 140, чтобы не разорвало ничего?» — заметил Дядя Вова.

«Немного не согласен с красивой и умной. Вопрос поставок газа через Украину не только политический между Россией и Украиной. России невыгоден тот тариф, который сейчас существует на прокачку газа. Будет он меньше, будет газ нужен Европе в [еще] больших объемах, будет и транзит», — пишет Александр.

«Предложить крупнейшему поставщику и крупнейшему потребителю украинскую, выгодную нам модель консорциума»… Выгодная Украине модель будет невыгодна ни РФ, ни ЕС. До сих пор выгодная Украине модель звучала так: мы не будем ничего вкладывать, но хотим получать, кормите нас! Халява кончилась, её больше не будет! Ваша ГТС больше невыгодна РФ, в Европе желающих на неё тоже нет, ведь придётся вложить огромные деньги на ремонт и модернизацию в вашу ГТС и никто при этом не сможет гарантировать, захочет ли РФ наполнять газом эти трубы? Опоздали вы со своим консорциумом, нужно было на него соглашаться раньше, когда не было ни «северных», ни «турецких» потоков. Теперь поезд ушел», — отметил Vikent U.

«Консорциум возможен, но после всех глупостей прошлых и нынешних руководителей Украины, РФ потребует от Украины внести в уставный фонд консорциума не только ГТС, но и русский как второй государственный, тогда и труба будет заполнена, и газ для украинцев будет дешевле», — подытожил Valeriy L.

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