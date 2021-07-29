Киев, 29 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Разговоры о радикальных действиях вредят стране. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 29 июля в комментарии телеграм-каналу PavlovskyNews.

Vadim Chuprina Дмитрий Разумков

Он отметил, что люди имеют право выражать свою позицию, однако разговоры о радикальных действиях являются «плохим знаком» для государства.

На реплику журналиста по поводу высоких тарифов, которые могут спровоцировать протесты, Разумков сказал, что Рада напрямую не влияет на тарифы, однако ранее парламент вернул тариф 90 коп за кВт⋅час при потреблении менее 100 киловатт в месяц, а также позволил жителям домов, находящихся близко к электростанциям экономить на электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива спрогнозировал осенью 2021 года начало политического кризиса, который закончится свержением президента Украины Владимира Зеленского.