Село Износки, Калужская область, 29 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Калужской области 27 и 28 июля лабораторный анализ выявил ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов, добытых в районе урочища Клячино Износковского района, сообщает 29 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исполняющего обязанности председателя областного комитета ветеринарии Александра Анцигина.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Свинья

В Износковском и других районах в угрожаемой зоне специалисты государственной ветеринарной службы области проводят отчуждение свиней, их бескровный убой и утилизацию методом сжигания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Калужской области было зарегистрировано 12 очагов африканской чумы свиней.