Вашингтон, 29 июля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Автомобиль Aston Martin DB5 появится в популярной многопользовательской игре Rocket League. Об этом сообщалось на официальном сайте проекта.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Автомобиль добавят в игру в качестве события-кроссовера с фильмами об агенте 007. Вероятно, таким образом разработчики игры помогают в продвижении ленты «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Напомним, что фильм «Не время умирать» о приключениях Джеймса Бонда выйдет в кинотеатрах 30 сентября 2021 года. Премьера неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.