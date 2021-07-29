Москва, 29 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В настоящее время властям РФ ни в коем случае нельзя отказываться от государственного регулирования цен на продукты питания и предоставлять их «рынку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил заведующий кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о том, что «надо заканчивать» с государственным регулированием цен на продукты питания.

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«Заявление вице-премьера было бы справедливым для стабильной эпохи, существовавшей до 2008 года, — сказал Толкачев. — С этого времени весь мир живет в условиях турбулентности, резко усилившейся в 2020 году за счет эпидемии коронавируса. Так что мировые рынки не успокоятся и непредсказуемость не исчезнет. Наоборот, глобальный кризис только начинается, лихорадка на мировых фондовых и товарных рынках усиливается, размах колебаний цен на активы растет. Поэтому отказываться от госрегулирования и оставлять цены на усмотрение «рынка» в расчете на приход мифической «стабильности» — это все равно что в разгар шторма бросить руль и доверить корабль стихии волн».

Экономист призвал не забывать, что агропродовольственные рынки во всех развитых странах были образцовым объектом разностороннего госрегулирования и в эпоху докризисной стабильности.

«Везде правительства регулируют закупочные цены на фермерскую продукцию ради поддержания сельхозпроизводителей и ради обеспечения социально приемлемых цен на продукты питания для широких масс населения. Так что пресловутую «стабильность» на внутреннем агропродовольственном рынке в развитых странах давно обеспечивают правительственные регулирующие органы путем кропотливой работы по регулированию цен», — подытожил Толкачев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как в РФ до конца года подорожает хлеб.