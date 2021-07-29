Воронеж, 29 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Специалисты управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области отклонили заявку на включение Дворца культуры 50-летия Октября в реестр объектов культурного наследия. Заявку ранее направили общественники.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Герб Воронежа

В частности, в ответе управления на письмо представителей общественности указано, что заявление должно содержать сведения об историко-культурной ценности объекта, обосновывающие отнесение здания к объектам, обладающим признаками объекта культурного наследия, а также документы и материалы, доказывающие историко-культурную ценность ДК. В документе данные сведения отсутствовали, пишет РИА «Воронеж».

»При указанных обстоятельствах, учитывая вышеуказанные недостатки и ограниченные сроки рассмотрения заявления, управление отказывает в их приеме», — говорится в ответе, подписанном руководителем управления по охране ОКН Никита Гарашкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», был продан вместе с прилегающим к зданию парком с аукциона. Его приобрела ФК «Аксиома» за 509,4 млн рублей. Новый собственник пока не раскрыл планы относительно здания и сквера, однако эксперты предполагают, что, скорее всего, ДК будет снесён. Резко против уничтожения одного из видовых зданий района выступили воронежцы, они организовали сбор подписей за его сохранение.