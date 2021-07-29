Москва, 29 июля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Блогер Катя Клэп (настоящее имя — Екатерина Трофимова) стала гостьей подкаста «Серёжа и микрофон». Запись её интервью для проекта доступна на YouTube-канале sergeymeza.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мать с ребенком

В подкасте блогер рассказала, почему у неё до сих пор нет детей, несмотря на её готовность стать матерью. «Я морально готова, но мои близкие родственники давят на это — они же меня максимально от этого отталкивают», — объяснила она.

ИА REGNUM напоминает, что уже несколько лет Катя Клэп состоит в отношениях с блогером Евгением Баженовым (известен как BadComedian). Пара объявила о помолвке в январе 2021 года.