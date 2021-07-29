Брянск, 29 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Автомобиль скорой медицинской помощи угнал 29 июля житель Бежицкого района Брянска. На нём он отправился в магазин за спиртным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Скорая помощь

Как установили сотрудники полиции, мужчина утром распивал алкоголь в уличной компании. Собутыльники подрались, брянец решил обратиться к медикам в ближайшую станцию скорой помощи. Мужчина вёл себя развязно, медработники пригрозили вызвать участкового, если он не успокоиться. Воспользовавшись моментом, дебошир сел за руль спецавтомобиля и уехал на нём со станции. Об угоне служебного транспорта врачи сообщили в полицию, машину обнаружили возле одного из магазинов на улице Мира, где и задержали нетрезвого злоумышленника.

Выяснилось, что несколько дней назад мужчину лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения. Угонщик полностью признал свою вину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.