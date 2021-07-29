Москва, 29 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В случае сохранения умеренно-стабильной траектории снижения рубля хлеб может подорожать еще на 5% до конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил заведующий кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Так он прокомментировал спор Минсельхоза РФ и Российского зернового союза о том, подорожает ли в РФ хлеб.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

«Увы, Зерновой союз, видимо, окажется прав, поскольку российская экономика носит принципиально проинфляционный характер за счет многочисленных факторов инфляции предложения, — сказал Толкачев. — Разумеется, Зерновой союз сумеет показать, за счет чего цены на хлеб будут вынужденно повышаться. Подорожали ГСМ для хлеборобов, сказались разрывы и задержки поставок из-за ковидных ограничений, естественные монополии опять подняли тарифы, из-за ослабления рубля выросли в цене импортные поставки, а из-за политики ЦБ РФ подорожали банковские кредиты. Наконец, скажется дефицит зерна из-за роста экспорта».

Как пояснил эксперт, для того чтобы обеспечивать население дешевым и добротным по качеству хлебом, нужна система мер, направленных как борьбу с монополизмом, так и на всестороннее многоуровневое государственное регулирование закупочных цен на сельхозсырье и розничных цен на готовый хлеб.

«Плюс комплекс мер в денежно-кредитной и внешнеэкономической сфере, вплоть до субсидирования закупок критически важных ресурсов для производства хлебобулочной продукции», — сказал Толкачев.

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