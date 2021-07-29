Москва, 29 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова поддержала предложение Министерства труда РФ отмечать в России «День отца».

Freestoks-photos Отец и сын

Согласно разработанному ведомством документу отмечать праздник планируется в третье воскресенье октября. Проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение. Минтруд отмечает, что автором предложения стала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталии Мандровой, появление этой даты в праздничном календаре положительно отразится на укреплении роли отца в современной семье.

«Воспитание чувства патриотизма начинается с семьи: с семейных традиций, личного примера родителей, ценностей, которые закладываются у каждого человека в самом раннем возрасте. Важнейшую роль в воспитании и мальчиков, и девочек играет отец. Папы становятся настоящими героями для своих детей. Поэтому предложение сделать праздник, который станет лишним поводом поблагодарить всех отцов за их ежедневный труд и заботу — очень полезное, в том числе и для развития патриотического воспитания детей и молодежи», — считает Наталия Мандрова.

Также она отметила, что «Роспатриотцентр» реализует большое количество проектов, нацеленных на укрепление института семьи и семейных ценностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Архызе Карачаево-Черкесской Республики прошла первая семейная смена Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Смена «Родные-любимые», организатором которой выступил Роспатриотцентр, объединила 60 семей. Дети и родители смогли пообщаться друг с другом и найти единомышленников из других регионов.

Планируется, что семейные смены «Большой перемены» станут традицией. Совсем скоро, в сентябре этого года, участники «Большой перемены» и их родители впервые станут гостями ежегодного фестиваля Арт-кластера «Таврида» в Крыму.