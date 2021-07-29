«День отца» позволит укрепить роль мужчин в воспитании детей и в семье
Москва, 29 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова поддержала предложение Министерства труда РФ отмечать в России «День отца».
Согласно разработанному ведомством документу отмечать праздник планируется в третье воскресенье октября. Проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение. Минтруд отмечает, что автором предложения стала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
По словам директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталии Мандровой, появление этой даты в праздничном календаре положительно отразится на укреплении роли отца в современной семье.
Также она отметила, что «Роспатриотцентр» реализует большое количество проектов, нацеленных на укрепление института семьи и семейных ценностей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Архызе Карачаево-Черкесской Республики прошла первая семейная смена Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Смена «Родные-любимые», организатором которой выступил Роспатриотцентр, объединила 60 семей. Дети и родители смогли пообщаться друг с другом и найти единомышленников из других регионов.
Планируется, что семейные смены «Большой перемены» станут традицией. Совсем скоро, в сентябре этого года, участники «Большой перемены» и их родители впервые станут гостями ежегодного фестиваля Арт-кластера «Таврида» в Крыму.