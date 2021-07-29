Казань, 29 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Татарии планируют провести ремонт в школьных пищеблоках с целью улучшения инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов, заявила и. о. начальника отдела дополнительного образования детей минобрнауки РТ Айгуль Кашапова.

Kzn.ru Школьная столовая

В общей сложности ремонт пищеблоков с приобретением оборудования проведут в 198 школах 44 городов и районов Татарии. Стоимость работ составит порядка 1 млрд рублей. Соответствующие средства, по словам спикера, будут выделены в 2025 году.

ИА REGNUM напоминает, с 1 апреля для учащихся казанских школ с 5 по 11 классы повысилась стоимость обедов. Всего горячим питанием без оплаты были обеспечены 13 тыс. казанских школьников, 18% из которых учащиеся 5−11-х классов.

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