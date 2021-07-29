Нью-Йорк, США, 29 июля 2021, 16:49 — REGNUM Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская сделала на фоне визита в США такие заявления, которые являются ни чем иным как призывом к вмешательству извне во внутренние дела Белоруссии.
Как сообщил 29 июля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Тихановская заявила, что США «будут на нашей стороне», если «какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима» в Белоруссии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихановская после встречи в Белом доме с американским президентом Джо Байденом выложила в своём телеграм-канале «отчёт». В нём говорилось, что «моральный долг США» — поддержать оппозицию Белоруссии.
Она также призвала разбираться с белорусскими внутриполитическими событиями на уровне ООН, ОБСЕ и международных судов.
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